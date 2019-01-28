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Moussa Sow yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Moussa Sow da takımla ilk antrenmanına çıktı.


Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde saat 13.30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu.


Gazişehir Gaziantep'te öğle saatlerinde sözleşme imzalayan Moussa Sow ve Erhan Çelenk de yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktı. Gazişehir tesislerindeki çalışmaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, özellikle Sow lehine tezahüratlarda bulundular.

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