Mozaik Müzesi 9 ayda 145 bin turisti ağırladı

Gaziantep'te 2011 yılında kurulan ve dünyanın en büyükleri arasına giren Zeugma Mozaik Müzesi, son bir haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 9 aylık periyotta ziyaretçi sayısını 145 bine çıkarttı.

İçerisinde tarihe ışık tutan Çingene Kızı Mozaiği, Mars Heykeli ve Roma dönemine ait çeşmeler ile mozaikler bulunan müze kente gelen turistlerin ilk durağı haline geldi. Son bir haftada 20 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzede 9 aylık süreçte sayı 145 bine çıktı. Müze'nin 2022 yılı içinde 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Özellikle son birkaç aydır çok yoğun bir ziyaretçi kitlemiz var. Geçtiğimiz hafta 125 bin sayısından bahsetmiştik bugün bir haftayı geçmeden 145 bin rakamına ulaştı. Yani 1 haftada 20 bine yakın bir ziyaretçi yoğunluğunu ağırladık. Pandemi yasaklarıyla birlikte tabii ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ziyaret sayıları azaldı ama özellikle 2021 yılında 1 Haziran'dan sonra yasakların kalkmasıyla Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzemiz çok iyi rakamlara ulaştı. Turizm sezonu halan devam ediyor ve bu rakamları çok rahat bir şekilde geçeceğiz. 2022 yılında da inşallah hedefimiz 500 bin rakamlarını geçmek. Bu sene ki birkaç aylık ziyaretçi verile bize bunu gösterdi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Mozaik Müzesi oluşturulan ambiyansla ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Müzeyi beğendiklerini belirten Ukraynalı turist Svitlana, mutlu olduklarını kaydetti.