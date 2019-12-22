MS d?nyada yakla??k 3 bu?uk milyon ki?iyi etkiliyor

Dr. Nevin Ergun, Multiple Skleroz'un (MS) d?nyada 3 bu?uk milyon, T?rkiye'de ise 70 bin ki?iyi etkiledi?ini s?yledi.

Prof. Dr. Ergun, SANKO ?niversitesi Sa?l?k Bilimleri Fak?ltesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon B?l?m? taraf?ndan d?zenlenen ?Multiple Skleroz'da Multidisipliner Yakla??mlar ve Rehabilitasyon? konulu sempozyumda yapt??? konu?mada, b?l?m olarak g??l? e?itim ve ??retim kadrosu ile ?niversitenin kurulu?undan itibaren bir?ok farkl? konuya de?inerek, fizyoterapistlik mesle?inin ?zelle?me alanlar?ndaki en g?ncel bilgi ve birikimleri payla?t?klar?n? kaydetti.

?D?nyada 3,5 milyon, T?rkiye'de 70 bin ki?iyi etkiliyor?

N?rolojik rehabilitasyonun, fizyoterapinin en etkin sonu?lar?n?n al?nd??? ?zel alanlar?ndan biri oldu?unu an?msatan Prof. Dr. Ergun, ?Bu ?zelle?me alan?n?n ?nemli konular?ndan biri Multiple Skleroz'dur. Kas zay?fl?klar?, g?rme kay?plar?, duyu bozukluklar?, a?r?, yorgunluk, duygusal ve bili?sel de?i?ikliklerin g?r?ld??? s?re?en bir hastal?k olan Multiple Skleroz, denge - y?r?me sorunlar?na ve ya?am kalitesinde de?i?ikliklere yol a?maktad?r. Ancak erken tan? ve tedavi yakla??mlar? ile do?al seyri de?i?tirilebilen Multiple Skleroz, d?nyada yakla??k olarak 3,5 milyon, T?rkiye'de ise 70 bin ki?iyi etkilemektedir? dedi.

SANKO ?niversitesi Hastanesi'nde d?zenlenen sempozyumun i?eri?ine ili?kin bilgiler payla?an Prof. Dr. Ergun, ?Bug?n, gen? eri?kin ya? grubunun en yayg?n n?rolojik hastal?klar?ndan biri olan Multiple Sklerozu multidisipliner ve interdisipliner olarak tart??mak i?in bir araday?z. Bu ekibin ?nemli bir par?as? olan fizyoterapistler olarak, rehabilitasyon s?recinde tak?m ruhunu ?nemsiyoruz? ?eklinde konu?tu.

A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan sempozyumun bilimsel k?sm?na ge?ildi.

?Multiple Sklerozu Tan?yal?m: N?rolojik Yakla??m ve Rehabilitasyon/Tedavide De?i?en Bir ?ey Var m??? konulu ilk oturumda Prof. Dr. Ay?e M?nife Neyal ?N?rolojik Bak?? A??s?yla Multiple Skleroz?, Prof. Dr. U?ur Cavlak ?Multiple Skleroz'da Fizyoterapi De?erlendirme Y?ntemleri?, ??r. G?r. Zekiye ?pek Kat?rc? K?rmac? ?Multiple Skleroz'da G?ncel Fizyoterapi Yakla??mlar?? konular?na de?indi. Oturumda, de?erlendirme ve rehabilitasyonda g?ncel yakla??mlarla cevap bulmaya ?al???ld?, hastal???n seyri boyunca, fizyoterapinin ?nemini ve fizyoterapistin rol? tart???ld?.

?Multiple Sklerozda Destek Yakla??mlar / Multiple Sklerozda ?ok Konu?ulmayanlar? konulu ikinci oturumda, Do?. Dr. Abdurrahman Neyal ?Multiple Skleroz'da Ya?am Kalitesi?, Dr. ??r. ?yesi H. ?brahim ?zt?rk ?Psikiyatrist G?z?yle Multiple Skleroz?, ??r. G?r. Nezihe Otay L?le ?Multiple Skleroz'da Beslenme Yakla??mlar??n? ele ald?lar. Oturumda, N?rolog bak?? a??s?yla ya?am kalitesi, multidisipliner ekibin di?er ?yelerinden psikiyatrik yakla??mlar ve beslenme deste?indeki g?ncel bilgiler konu?uldu.

Ba?kanl???n? Prof. Dr. Nevin Ergun'un Yapt??? ?Peki Ger?ek Hayatta Her ?ey Bu Kadar G?zel mi?? ba?l?kl? panelde Prof. Dr. Ay?e M?nife Neyal, Dr. ??retim ?yesi Yasemin Ekmekyapar F?rat, Prof. Dr. U?ur Cavlak, ??r. G?r. Zekiye ?pek Kat?rc? K?rmac?, Do?. Dr. Abdurrahman Neyal, Dr. ??r. ?yesi H. ?brahim ?zt?rk, ??r. G?r. Nezihe Otay L?le taraf?ndan oturumlarda konu?ulan literat?r bilgileri, ger?ek olgular ve ger?ek sorunlar ?zerinden incelenerek, tart???ld?.

Sempozyumun sonunda kat?l?mc?lar?n sorular? yan?tlan?rken, bilimsel destek veren t?m konu?mac?lara kat?l?m belgesi ve hediye takdim edildi.