Mücahit Albayrak, Gazişehir Gaziantep'te

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gazişehir Gaziantep, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve sol bek mevkisinde görev yapan Mücahit Albayrak'ı kadrosunu kattı.

Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu Mücahit Albayrak ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferi resmi sitesinden duyuran kırmızı-siyahlılar, konuyla ilgili, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen başarılı sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Mücahit Albayrak'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Mücahit Albayrak kimdir?

30 Temmuz 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Mücahit, sol bek mevkisinde forma giyiyor. 27 yaşındaki futbolcu kariyerine Çaykur Rizespor alt yapısında başladı. Daha sonra ise İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde forma giyen Mücahit, son altı sezonda ise Ümraniyespor formasını terletiyordu. Ligin ilk yarısında Ümraniyespor'la 17 karşılaşmanın tamamında forma giyen deneyimli futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 137 resmi müsabakaya çıkan Mücahit, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.