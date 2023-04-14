İhlas Haber Ajansı

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Muhasebeciden 148 bin lira çalan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep’te bir petrol istasyonu muhasebecisinin seyir halindeki aracını durdurarak araçta bulunan 148 bin 100 TL çalan maskeli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te bir petrol istasyonu muhasebecisinin seyir halindeki aracını durdurarak araçta bulunan 148 bin 100 TL çalan maskeli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.


Olay, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Gaziantep-Kilis çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil B. ve Ramazan Ç. isimli iki şahıs, kiraladıkları araç ile iş yerinden çıkan petrol istasyonu muhasebecisini takip etmeye başladı. Kısa süreli takibin ardından muhasebeciyi durduran 2 şüpheli, araçta bulunan 148 bin 100 TL çaldı.


Yaşanan soygunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şüphelilerin İbrahim Halil B. ve Ramazan Ç. olduğu belirlendi. Soyguncu iki şahıs, saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı.


Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi.

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