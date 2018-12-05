Mühendislerden GSO'ya ziyaret

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nde mühendis odalarının temsilcilerini ağırlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ve toplumların gelişmesinde mühendisliğin önemine vurgu yaparak, “Matematik ve analitik düşünce ile bilimsel veriler ışığında yaşamımızın her alanına dokunan, iz bırakan, kalkınmamıza öncülük eden tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ve Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken Gaziantep Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Gündeme dair gelişmeler ve meslek kuruluşlarının kent gelişimine katkılarının değerlendirildiği ziyarette, kurumlar arası işbirliği çalışmaları üzerinde duruldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi, mühendislik kavramının insanlık tarihinin başlangıcından bugünün yüksek teknolojilerine kadar her alanda var olduğunu belirterek, “Kullandığımız yolda, yaşadığımız evde, gezdiğimiz parkta, caddede, beslenmemizde, üretimde, sanayide, teknolojide, kullandığımız cihazların tamamında, kısacası yaşamımızın her alanında bir mühendislik zekası var. Matematiği, analitik düşünceyi bilimsel verilerle işleyerek toplum yararına dönüştüren mühendislerimiz bu yüzden çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Ülkemizin aydınlık geleceğini de yine mühendislerimiz inşa edecek. Günümüz teknolojililerini yakalayabilmemiz, sanayi ve teknolojimizin gelişmesi mühendislerimizle birlikte gerçekleşecek” diye konuştu.

Gaziantep'teki mühendis odalarının ve mesleğe yönelik sivil toplum kuruluşlarının kent gelişimindeki önemine vurgu yapan Ünverdi, “Oda ve sivil toplum kuruluşlarımız kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyor. Tabii burada meslek kuruluşları ile ortak akıl çerçevesinde yeni işbirlikleri ile şehrimiz ve sanayimiz için yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bir araya geldiğimiz değerli başkanlarımızla neler yapabileceğimizi istişare edelim istedik. Amacımız kentimize ve ülkemize hizmet etmek. Yapacağımız işbirlikleri ile güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Meslek kuruluşlarımızla bu tür toplantıları gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, tüm mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutlayarak oda başkanlarına çiçek takdim etti.