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Muhtar kalbine yenik düştü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 64 yaşındaki Mahalle Muhtarı Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 64 yaşındaki Mahalle Muhtarı Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


İslahiye İlçesi'ne bağlı Arfalı Mahallesi Muhtarı 64 yaşındaki Settar Çığır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Settar Çığır, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Yaklaşık 1 yıldır mahalle muhtarlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Muhtar Çığır'ın cenazesi, bugn Arfalı Mahalle camisinde kılınan öğle namazına müteakiben mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Törene ilçe protokolü, çevre mahalle muhtarları, sevenleri ve yakınları katıldı.

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