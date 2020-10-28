İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar sırtından bıçaklandı

Gaziantep’te madde bağımlısı şahsın saldırısına uğrayan muhtar sırtından bıçaklandı.

Gaziantep'te madde bağımlısı şahsın saldırısına uğrayan muhtar sırtından bıçaklandı.


Edinilen bilgilerine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nin 18 yıllık muhtarı Mehmet Gök, madde bağımlısı R.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhtar, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitimi ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Muhtar Gök'ün sırtındaki bıçak, doktorların müdahalesi sonucu çıkartılarak yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Madde bağımlısı olduğunu bildiği R.T.'nin ailesiyle sık sık kavga ettiğini belirten Muhtar Mehmet Gök, “Şahıs oturduğu binadan çıkarak bize doğru yürüdü. Bu sırada ona yanıma otur dedim tam yanımdan geçtiği esnada aniden saldırdı. Kanlar içinde yere yığıldım arkadaşlar hemen hastaneye yetiştirdi çok şükür şuan sağlık durumum iyi" dedi.


Muhtar Gök, kendisini bıçaklayan R.T.'nin başkalarına zarar vermemesi için şikayetçi olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.