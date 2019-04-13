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Muhtardan mahalleliye teşekkür yemeği

İslahiye Serinevler mahalle muhtarı seçilen Mustafa Yüksel, mahallede bulunan 750 kişiye teşekkür yemeği verdi.



Gaziantep'in İslahiye İlçesi Serinevler Mahallesinde tekrar muhtar seçilen Mustafa Yüksel, mahalleliye teşekkür yemeği verdi. 31 Martta yapılan mahalli idareler seçimlerinde 750 seçmenlik Serinevler Mahallesinde yarışan ve 3. kez seçim kazanan Mustafa Yüksel ,vatandaşlara teşekkür yemeği verdi. Serin evler Toki Konutları açık havada düzenlen yemekte misafirlerine lahmacun, Ayran ve salata sonrası tatlı ikram eden Mustafa Yüksel, Muhtar Yüksel, Birlik beraberlik ve kardeşlik sofrasında mahalle halkıyla birlik olmak istediklerini, Çok şükür seçimi kazasız belasız atlattıklarını, seçimin bittiğini artık birlik olma zamanı olduğunu belirtti.

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