Muhtarlardan Fadıloğlu'na övgü

Önceki dönemde görev yapan muhtarlar, Rıdvan Fadıloğlu ile çalışmaya devam etmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdiler.

Şehitkamil'deki muhtarlar, gerçekleştirilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatalarını alarak göreve başladı. Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini arttıracak hizmetleri belediye başkanı ile istişare eden ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili belediye başkanına bilgi veren muhtarlar, 5 yıllık görev süreleri boyunca halkın huzur, güven ve mutluluğu için çalışacaklar. Önceki dönemde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte mesai yapan muhtarlar, Fadıloğlu ile tekrar çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. İlk defa seçilen muhtarlar ise, Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte halka hizmet edecek olmanın heyecanını taşıdıklarını ifade ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan övgüyle bahseden muhtarlar, Fadıloğlu ve ekibine yeni görev dönemi için başarı diledi.

“Başkanımızla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum”

5 yıl süresince Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, “Halkımızın teveccühü ile Şehitkamil Belediyemizin de verdiği hizmet desteğiyle güzel işler başardık. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hem biz hem de Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, güzel bir oy oranıyla göreve seçildik. Halk bizden hizmet bekliyor. Tabi önceki dönemde mahallemizde çok sayıda proje hayata geçirildi. Parklar, spor tesisi, mesire alanı, ticaret merkezi, sosyal tesis gibi hizmetler Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu tarafından yapıldı. Ben, Başkanımızı bir abi olarak çok seviyorum. Başkanımızın mahallemize, bölgemize karşı ayrı bir sevgisi var. Başkanımıza mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımızın telefonu sürekli açık. Başkanımız, bizi her zaman kapıda karşılar ve tekrar kapıda uğurlar. Başkanımız, mahallemizi sürekli ziyaret ediyor. Başkanımızla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımız ile 5 yıl daha çalışacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman Başkanımızın ve ekibinin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

“Başkanımız, haklı taleplerimizde hep yanımızda olmuştur”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından gerçekleştirilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaprak Mahallesi Muhtarı Cesur Kıvanç, “Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun bugüne kadar yaptığı hizmetlerden son derece memnunum. Özellikle temizlik konusunda, her ay mahallemize bir ekip gelmektedir. Bu konuda çok memnunuz. Her türlü ihtiyaçlarımızı Muhtarlık Masası ile çözebiliyoruz. Bu dönem içerisinde de Başkanımızla çalışacağım için çok sevinçliyim. Başkanımıza yeni görev dönemi için başarılar diliyorum. Başkanımızın en sevdiğim huyu, haklı taleplerimizde hep yanımızda olmuştur. Taziye evi istemiştik, sağ olsun hemen yaptı. Başkanımızın yanına yeter ki haklı gidin. Haklı giderseniz Sayın Belediye Başkanımız, sorunları çözüyor. Mahallemiz, yapılacak hizmetlerle bu dönemde cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

“Çok adaletli bir başkan”

Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktaran Burak Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, “Son 10 senedir Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu dönemde de elimizden geleni yapacağız. Sağ olsun Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ne istesek olacak işe hemen ‘tamam' diyor. Olmayacak işe de ‘bu iş olmaz' diyor. Çok adaletli bir Başkan. Allah, kendisinden razı olsun. 10 yıl önce mahallemizde sadece 1 park vardı. Şimdi 13 adet parkımız var. Sosyal tesisimiz var. Pazar yeri yapılıyor. Başkanımıza yeni görev döneminde başarılar dilerim. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.