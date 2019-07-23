‘Mültecide Ebeveyndir' AB projesi eğitmenlerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği Projesi Mülteci de Ebeveyndir Projesi Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan, Gaziantep Valiliği Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitmenleriyle buluştu.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan tarafından projeyle ilgili genel bilgilendirme yapıldıktan sonra, proje kapsamında oluşturulan eğitim modülü hakkında sunum yapıldı. Gaziantep'te Suriyeli ebeveynlerin, diğer ülkelerde ise hem Suriyeliler, hem de farklı mülteci gruplarla çalışanların dahil edildiği projenin “Çocuklarının eğitimle ilgili sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla mülteci velilere öğrenme becerileri kazandırma" projesi olarak başladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Çapan, “Projemiz mülteci ebeveynlerin çocuklarını okula gönderirken yaşadıkları sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Gaziantep'te ve diğer ortak ülkelerde yapılan bir ihtiyaç analiz raporunun kaynaklık ettiği yoğun bir çalışma sonucunda mülteci ebeveynlere yönelik bir eğitim modülü oluşturuldu. Bu modülün temel amacı mülteci ebeveynin çocuğunun eğitim sürecinde çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmesi ve böylece dolaylı olarak toplumsal uyum ve adaptasyon sürecine katkı sağlamaktır” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Çapan konuşmasının devamında, eğitim modülünün yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde kullanımı için Gaziantep Valiliği Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına önemli bir görev düştüğünü, bu nedenle özellikle saha çalışmaları yaparken Suriyeli ebeveynleri bu eğitime katılmaları için yönlendirmelerinin çok olumlu toplumsal sonuçlar doğuracağını söyledi. Toplantı, Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Çapan, katılımcılarının sorularını cevaplamasıyla sona erdi.