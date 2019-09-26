İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar

İnsan kaçakçıları, İstanbul’a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86 mülteciyi, Gaziantep’teki kontrol noktasını fark edince minibüslerden indirerek yol ortasında bıraktı.

İnsan kaçakçıları, İstanbul'a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86 mülteciyi, Gaziantep'teki kontrol noktasını fark edince minibüslerden indirerek yol ortasında bıraktı.


İran'dan yola çıkan ve Van'dan Türkiye'ye giriş yapan 86 mülteci, Gaziantep'e ulaştı. Mültecileri İstanbul'a götürmek isteyen insan kaçakçıları ise Gaziantep girişinde jandarma ekiplerinin kontrol noktası yakınlarında araçları durdurdu. Mültecileri yol ortasında minibüslerden indiren şahıslar, araçlarla kontrol noktasından geçerek kayıplara karıştı.



Jandarma imdadına yetişti


İstanbul'da çalışma umuduyla yola çıkan ve yol ortasında aç, susuz bırakılan 3'ü çocuk, 5'i kadın toplam 86 mülteci, olan bitenden habersiz şekilde insan kaçakçıları beklemeye başladı. Sıcakta aç ve susuz halde bekleyen mültecilerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tek tek ilgilendiği mültecilere su dağıttı



Çocuklarını montuyla sıcaktan korumaya çalıştı


Aşırı sıcak nedeniyle kimileri ağaç gölgesinde güneşten korunmaya çalışırken, bir mülteci ise sıcaktan bunalan 2 çocuğunu montuyla gölge yaparak korumaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı ikramların ardından minibüslerle göç idaresine götürülen mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesi bekleniyor.


Öte yandan, mültecilerin kişi başı yaklaşık 26 bin TL'ye insan kaçakçıları ile anlaştığı ileri sürüldü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.