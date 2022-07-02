Musa Özgüçlü Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinde

Capital Dergisi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasındaki hayırsever şirketler ve liderleri belirlenirken listede Oba Makarna Yönetim Kurulu Musa Özgüçlü yirmi dördüncü sırada yer aldı. Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim başta olmak üzere birçok konuda özellikle yardıma muhtaç ailelere destek veren Özgüçlü ailesi son olarak Gaziantep'e 32 derslikli bir lise kazandırmıştı.

Capital Dergisi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırma sonuçları açıklandı. 2021 yılında gerçekleştirdikleri bağış tutarına göre belirlenen “Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı “ araştırmasında Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü de yer aldı. Capital Dergisi yapılan araştırmada gönlü zengin hayırsever iş insanlarının odaklarında gençler, kadınlar ve hassas grupların ilk sıralarda yer aldığını da vurguladı. Yaptığı hayırlarla ismi sıkça anılan Özgüçlü “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” arasında yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Önceliğimiz her zaman gençliğimiz olup gençlerimizin eğitim başta olmak üzere istihdam edilmeleri yönünde büyük çabalar sarf ediyoruz. Diğer taraftan yıllardır şirketlerimizin gelenek haline getirdiği her Cuma temel gıda ihtiyaç yardımlarıyla çalışanlarımızın hanelerine özellikle protein ağırlıklı gıdalar girmesine özen gösteriyoruz. Öte yandan tesislerimizin bulunduğu illerde muhtarlıklarla yürüttüğümüz projelerimizde yardıma muhtaç ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını kendimize borç biliyoruz. Birçok vakıf ve sosyal yardım dernekleri üzerinden de yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

''Eğitim en büyük önceliğimizdir''

Eğitimin en büyük önceliklerinden birisi olduğuna da dikkat çeken Özgüçlü son olarak Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen ‘100. yılda 100 hayırsever' kampanyasına destek vererek 32 derslikli Oba Türkan - İhsan Ozgüçlü Anadolu Lisesi'ni bağışladıklarını sözlerine ekledi.