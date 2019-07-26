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MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk'in acı günü

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk’in babası Yaşar Çelenk hayatını kaybetti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'in babası Yaşar Çelenk hayatını kaybetti.


Konu ile ilgili MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nden yapılan açıklamada, "MÜSİAD Gaziantep Başkanımız Mehmet Çelenk'in babası Yaşar Çelenk vefat etmiştir. Cenazesi 26 Temmuz 2019 Cuma günü Cuma namazına müteakip defin için Asri Mezarlık Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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