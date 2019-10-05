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MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi’nde istişare toplantısı yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nde istişare toplantısı yapıldı.


MÜSİAD Gaziantep Şube binasında düzenlenen istişare toplantısına, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, bölgedeki illerin şube başkanları ve işadamları katıldı. Toplantıda, şubelere genel merkez faaliyetleri anlatılırken, yeni süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. İş birliği ve diyalogların arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Mehmet Çelenk, istişare toplantısının yön vereceğini söyleyerek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

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