MÜSİAD üyeleri sahurda buluştu

Gaziantep'te MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi aileleri , her yıl geleneksel olarak düzenlenen sahur programında bu yıl da bir araya geldiler. Teravih namazının ardından başlayan sahur programı, voleybol, basketbol ve okçuluk gibi sosyal aktivitelerle devam etti.

"Muhabbet, samimiyettir"

Programda konuşan MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "Muhabbet samimiyeti getirir. Biz muhabbetimizin artması temennisiyle üyelerimiz ve ailelerimize yönelik programlar düzenliyoruz. Bu yıl da 3.'sünü düzenlediğimiz geleneksel sahur programımızda üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Sosyal etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz bu programda manevi hazzı içtenlikle yaşadık. Biliyoruz ki Ramazan berekettir, birlik ve beraberliktir. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Yoğun ilgi ve alakalarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda sahur yemeği ile sona erdi.