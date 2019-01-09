MÜSİAD'dan Gazeteciler Günü mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk, mesajında gazetecilerin toplumun dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bilgi sahibi olabilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Demokrasinin, ahlakın ve adil düzenin vazgeçilmez birer aktörü olan basın yayın organları, toplumun gözü, kulağı ve sesi konumundadır. Gazeteciler, objektif haberleri ile topluma her daim ışık tutmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Küreselleşen dünyada gelecekteki hedeflere ulaşılmasında sağlıklı, güçlü ve özgür bir basının çok önemli katkısı olacağına inandığını kaydeden Çelenk'in mesajında, "Medya yaptığı yayınlarla bir şehrin ve ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişiminde önemli bir güce ve paya sahiptir. Özellikle Gaziantep'te faaliyet gösteren yerel medya, şehrimizin gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Doğru, tarafsız ve ön yargısız haberleri önemsiyorum. Çünkü basın kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan biridir” ifadeleri yer aldı.

“Gazeteci bir milletin vicdanının sesidir”

Çelenk mesajının devamında, “Günümüzde görsel-işitsel ve yazılı basın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, toplumsallaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Basın demokrasinin temel taşlarından biridir. Topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır. Zira medyası zayıf bir toplum kör olmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

"Fedakarlığın ve cesaretin örneği gazetecilerimiz”

Gazetecilik mesleğinin önemine de dikkat çeken Çelenk'in mesajında, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kimi zaman kendini savaşın ortasında bulan, kimi zaman ailesinden uzakta, zor hava şartlarında, kimi zaman ise bir deprem bölgesinde o haberi yaşayarak aktarıyor. Fedakarlıkları ve cesaretlerinden dolayı gazetecilerimizi özellikle kutluyorum” diye konuşan Çelenk, “Zorlu ve meşakkatli görevlerinde tüm gazetecilerimize başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" denildi.