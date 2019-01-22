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MÜSİAD'dan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Güven tazeleyen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yeni yönetim kurulu ile birlikte Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret etti.

Güven tazeleyen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yeni yönetim kurulu ile birlikte Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.


Ziyaretinde Şehrin ve bölgenin güvenliğini, Gaziantep'in bölgedeki önemi ve Suriyeli vatandaşların ekonomideki katkısı ve iş gücü katkısı hakkında görüşen Çelenk, “Şehrimiz güvenlik ve ferahlık açısından metropol bir şehir olmasına rağmen bölgedeki illerle yarışıyor. İnşallah güç birliği ile şehrimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin en üst düzeyde tutulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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