MÜSİAD'dan yeni asgari ücret açıklaması

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, yeni açıklanan asgari ücrete yapılan yüzde 26 oranı değerlendirerek, "Net 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Çelenk, iş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak, bugüne kadar faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürüttüğünü hatırlatarak, asgari ücrete yapılan zammın hayırlı olmasını diledi. Çelenk, "2019 yılı için önceki yıla göre yüze 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. Bu hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 yıl sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir" dedi.

İşverenlere destek çağrısı

Başkan Çelenk, 2018 yılında işverenlere sağlanan desteklerin yeni yılda da sürdürülmesini isteyerek, "Asgari ücretteki artış oranının işverene geçtiğimiz seneye göre ilave maliyeti yaklaşık 620 TL olacaktır. Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz" diye konuştu.