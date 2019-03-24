MÜSİAD'ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans

Üyesi Ahmet Tan MÜSİAD üyelerine Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans verdi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi Tarafından düzenlenen konferansa Müsiad üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak alınan erken seçim kararlarının politik pazarlamayı artık her zamankinden fazla gündemi meşgul etmesine yol açtığının altını çizdi. Başkan Mehmet Çelenk, “Türkiye siyaseti ve politik pazarlama konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Günümüzde politik alanlarda öne çıkan marka yönetimi hedef Pazar seçimi ve bölümlendirilmesi gibi konularda siyaset biliminin yetersiz kalması bu alana pazarlama ve işletme bölümünün girmesini sağlamıştır. Pazarlama artık siyasi partiler tarafından da hedeflerine ulaşma konusunda kullanılan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak alınan erken seçim kararları politik pazarlama artık her zamankinden fazla gündemi meşgul etmektedir. Nasıl ki bir tüccarın sahip olduğu ürünü doğru fiyat politikasıyla en doğru pazarlara açılma gayesinde olması gibi siyasetçinin de hedefi mesajlarını en doğru kitlelere ulaştırabilmesidir. Bu nedenle siyasi partilerin ve adayların seçmenlerinin oylarını en yüksek oranlara çıkarabilmesi için politik pazarlamaya önem vermeleri kaçınılmaz bir hal almıştır. Politik pazarlama bir siyasi oluşumun yada bir siyasi partinin belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasını yöneltmektedir. Bu konuyu değerli hocam ile değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Pazarlama sadece satmak değildir”

Çelenk'in açılış konuşmasının ardından Üyesi Ahmet Tan, Müsiad üyelerine Türkiye siyaseti ve politik pazarlama konulu konferans verdi. Türkiye'de lider vasfının çok önemli olduğunu belirten Tan, seçmenlerin çoğunun lidere oy verdiğini belirtti. Politik pazarlamanın ülke siyasetini kurtaracak olan temel kavram olduğunu ifade eden Tan, pazarlamanın sadece satmak olmadığını bu kelimenin çok üstünde anlam taşıdığının altını çizdi. Konferans soru ve cevapla sona erdi.