Mütercimin Asım vefatının 200. yılında anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep şubesi Mütercim Asım'ın vefatının 200. Yılı dolayısıyla konferans düzenledi.

Mütercim Asım'ın hayatı ve eserlerinin konuşulduğu şölende, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan "Dilimizin ve sözlüğümüzün iki yüz yılı” başlıklı açılış konferansı verdi. Programın açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Mütercim Asım burada anılması önemli. Zira, Gaziantep küçük bir Buhara'dır. Tarih ve kültür şehridir. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla daha güzel yerlere geleceğiz. Kimlikli, şehirler inşa edeceğiz. Bugün uzay bilimleri akıllı şehirler dünya gündemindedir. Ama biz aynı zamanda ahlaklı, değer yargıları olan şehirleri mutlaka inşa etmeliyiz. Bu şehirlerin yetiştirdiği kimlikli insanlarla kimlikli şehirler inşa edeceğiz. Belediyecilikte artık altyapı çalışmaları bitmiştir, bundan sonra kültür belediyeciliği yapacağız. Şehirlerimiz yeniden yapılandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Kültür A. Ş. Kurup kültür faaliyetleri yapmıştı. O'nun yaptığını biz şimdi burada yapıyoruz. Bu çalışmayı güçlü şekilde devam ettireceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın zihniyetiyle hareket ediyoruz” dedi.

Vefatının 200. Yılında Mütercimin Asım'ın anılmasının önemli olduğunu belirten Şahin, “Mütercim Asım'ın Karacaahmet Mezarlığındaki mezarı bakımsızdı. Biz mezarına küçük bir dokunuş yaparak düzenledik. Biliyoruz ki ölüsüne sahip çıkmayan dirisine de sahip çıkmaz. Sözlükleriyle sembol isim olan Mütercim Asım'ları yitirmemek gerekir. Bu işler kolay değil. İnanç, iman istiyor. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan TYB Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız'a, TYB'nin merkez yeticilerine ve katılımcı hocalarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

TYB Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız da yaptığı konuşmada, “TYB ülkemizde kültür faaliyetlerini gerçekleştiren önemli bir sivil toplum kuruluşudur. İlklerin olduğu kadar, kültürel faaliyetlerin devamlılığını sağlıyor. Gaziantep kadim medeniyetlerin merkezidir. Mütercim Asım bu şehrin yetiştirdiği önemli bir kültür adamıdır. Mütercim Asım 1755 yılında doğmuş farklı özellikleri olan bir kültür adamıdır; şair, yazar, kadı ve mütercimdir. Arapça ve Farsçadan çevirileri bulunmaktadır. Üç dilde eserler yazmıştır. Mütercim asım bu şehre mührünü vurmuş bir adamdır. Bugün burada onu hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler sunulacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, TYB Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan'a ve hocalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki gün süren ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bilim insanının katıldığı bilgi şöleninde, dil, edebiyat, tarih ve sözlükçülük çalışmaları olan akademisyenler ve bilim adamları, yaptıkları çalışmaları ve kaleme aldıkları eserleri tanıtarak, konu hakkında öngörülerine dair bildirilerini sundular.