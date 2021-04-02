Mutlu eden kampanyaya "Doğru" desteği

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun ilçede yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için başlattığı yardım kampanyasına destek verdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, önceki gün kaymakamlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaymakam Mutlu'nun başlattığı kampanyaya destek verdi. Başkan Doğru, tüm hayırseverlere ve işadamlarına çağrıda bulunarak, "Yapacağınız küçük bir yardım bu iki kardeşimiz için büyük bir mutluluk olacaktır. Arabanlılar olarak bu iki kardeşimize herkesin kendi imkanı dahilinde yardımcı olmasını istirham ediyoruz''ifadesini kullandı.

Öte yandan Kaymakam Mutlu'nun yaptığı paylaşımda ise "Değerli vatandaşlarımız; 12 yaşında ki bir çocuğumuzun ve 31 yaşında ki bir gencimizin hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz. Bir gözünüzü kapatarak ve bir kolunuzu kullanmayarak bir kaç dakika bekleyin ve bu kardeşlerimizle empati kurun. Beğeni, paylaşım beklemiyoruz. 32 bin 731 nüfusa sahibiz 170 Bin TL tedavi ücreti için kişi başı 5 TL vererek bu kardeşlerimizin hayatını değiştirebilirsiniz. Haydi Türkiye, Haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" ifadelerini kullanmıştı.