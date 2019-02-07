Mutlu kafe 1 yaşında

Kafe bünyesinde aileleri kuruluş pastası kesip müzik eşliğinde eğlence düzenleyen personeller, gelen misafirlere pasta ve çay ikramında bulundular.

Mutlu Kafe'nin Türkiye'yi bir model olduğunu ifade eden Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kafede 9 personelin çalıştığını söyledi. Down sendromlu çocukların kendilerini geliştirerek sorumluluk almaya başladıklarını belirten Çelebi, “Nasıl ki ailenin diğer çocuklar çalışıp eve para getiriyorlarsa bu çocuklarımız da asgari maaş ile çalışıp ev bütçesine katkı veriyorlar. Bizler de onlara sosyalleşmesi adına yardımcı oluyoruz” dedi.

22 yaşında kızının Mutlu Kafe'de çalıştığını belirten Ayşe Altıparmak ise, “Kızım kafe kurulduğu günden buyana burada çalışıyor. Burada öğrendiklerini evde de yapıyor. Yaptıklarına inanın biz bile hayret ediyoruz. Evde artık sorumluluk almaya başladı. Bu kafe benim ve ailemin hayatına dokunda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oğlunun artık çalışıp eve para getirdiğini vurgulayan anne Fatma Taş da, “Ailemizin hayatı değişti. Kendine güveni geldi. Kendisine bir şey dediğimiz zaman ‘ben kocaman adam oldum, çalışıyorum' diye cevap veriyor. Bize bir şey olursa oğlumuz ne olur diye düşünüyorduk. Artık oğlumuz bir şeyler başarmaya başladı bizi de endişelerimiz bitti çok şükür” diye konuştu.

Daha sonra Mutlu Kafe çalışanları tarafından yapılan kuruluş pastası hep birlikte kesildi. Müzik eşliğinde eğlenen kafe çalışanları, program sonrasında Çelebi ve emeği olan personellere çeşitli ödüller verdiler.