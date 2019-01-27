Müzeler kenti Gaziantep'te "Hamam Müzesi" ilgi çekiyor

Gaziantep'te ayrı bir öneme sahip olan, adına türküler yazılan ve geçmişten günümüze hamam kültürünü yansıtan "Gaziantep Hamam Müzesi" yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gaziantep'te geçtiğimiz yıllarda müzeye çevrilerek Hamam Müzesi yapılan ve Lala Mustafa Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan Paşa Hamamı vatandaşların ilgi odağı oldu. Gaziantep'teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan ve geçmiş yıllardan günümüze kadar Türk hamam kültürünü yansıtan "Hamam Müzesi" özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun mesai yapıyor.

İçerisinde ince detaylarla işlenmiş bal mumu heykellerin bulunduğu müzede ilgi çeken diğer eşyalar ise peştamallar, gümüş takunyalar, tahta taraklar, eski sabunlar, hamam tasları ve Osmanlı dönemine ait sabun mühürleri olarak sıralanıyor. 2018 yılında yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiği müzeye Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi şehre gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Nevşehir'den Gaziantep'i gezmeye geldiğini belirten ve hamam müzesinin kendisini şaşırttığını vurgulan Kurtuluş Atlı, "Ben öğretmenim ve Nevşehir'den geliyorum. Yani müze çok güzel. İçerisi çok güzel ve interaktif olmuş. Karşılıklı etkileşim kurulabilen güzel yerler yapılmış müzede. Ben de şahsen burada hamamla ilgili bilmediğim şeyleri de öğrenme fırsatı buldum. Yani gayet iyi ve başarılı olmuş. Kimin bu müzede emeği geçtiyse gerçekten tebrik etmek gerekiyor" diye konuştu.