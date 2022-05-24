Müzenin göz kamaştıran eserlerini tuvale yansıttılar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserlerin göz kamaştıran sanatsallığını tuvallere işledi.

GAÜN ve Müze Müdürlüğü işbirliğinde, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Arkeoloji Müzesi Sanat Çalıştayı düzenlendi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ve Müze Eğitmeni Emel Gürses koordinatörlüğündeki organizasyon çerçevesinde resim bölümü öğrencileri, Arkeoloji Müzesi'ndeki eşsiz ve göz kamaştıran eserleri tuvale yansıttı. Dr. Güvenilir, çalıştayda yaptığı açıklamada öğrencilerin şehrin sosyolojik yapısına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

“Ziyaretçiler çalışmalardan memnun”

Öğrencilerin müzedeki sanat ve tarihi eserleri kendi sanatsal tarzlarıyla tuvale işlediğini anlatan Dr. Güvenilir, “Yaptığımız çalışmaları gören ziyaretçilerimizden çok olumlu geribildirimler alıyoruz. Buradaki çalışmamız aktif ve tarihi eserlerin güncel sanat eserlerine dönüştürülmesine şahit oluyor. Bu her zaman yakalayabilecekleri bir fırsat değil o yüzden onlar adına da güzel bir deneyim oluyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak'a sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin gelişmesi ve müzeciliğe katkısı dolayısıyla bu tarz organizasyonların daha çok desteklenmesi gerekmektedir. Bu tarz organizasyonlar öğrencilerimize çok faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

“Müzenin ruhu canlanmış oluyor”

Müze Eğitmeni Emel Gürses ise müzeciliğin artık değişerek geliştiğini ve içerisinde sadece eserlerin bulunan alanlar olmadığını anlattı. Müzelerde farklı etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken Gürses, “Çalıştayda çok güzel resimler çıkıyor ve çalışmalarla müzenin ruhu canlanmış oluyor. Gelen ziyaretçiler için renkli görüntüler ortaya çıkıyor. İnsanların hem kültürlenmesi hem de eğlenceli ortamın oluşmasından dolayı bize katkısı olduğuna inanıyorum. Ziyaretçilerin eserlerden ziyade resimlerle ilgilenmeye başladı ve bu hareketlilik çok güzel” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin bir hafta boyunca sürecek olan çalıştayda oluşturdukları resim eserleri, dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.