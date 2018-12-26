Müzik insanları ŞSM'ye hayran kaldı

Gaziantep'te faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının dernek yöneticileri ve koro şefleri yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi'ni gezdiler. Dernek yöneticileri ile koro şefleri, projenin hayata geçirilmesini sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına yeni bir renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi'nin (ŞSM) yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulması planlanan Şehitkamil Sanat Merkezi, toplamda 5 bin 550 metrekare alanda inşa edildi. Merkezde 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleri ile kafeterya bulunuyor. Tamamlanan ŞSM'nin son konukları Gaziantep'teki Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının dernek yöneticileri ve koro şefleri oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğluberaberinde ŞSM'yi gezen müzik insanları, yapıyı çok beğendiklerini ifade ettiler. Programa; Suzidil Klasik Türk Sanat Musikisi Korosu, İl Kültür Turizm Musiki Korosu, Gaziantep Kültür ve Turizm Derneği TSM, Ruhnevaz Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Korusu, Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu, Hüsn-ü Seda Topluluğu, Ahmet Güneş THM Korosu, Gazişehir Türk Sanat Müziği Korosu temsilcileri katıldı.

"Bu kadar etkili bir yer görmedim"

ŞSM'yi ‘mükemmel' olarak nitelendiren Gaziantep Kültür Turizm Derneği Başkanı Erkan Özsavaş, gezi sonrasındaki değerlendirmede, "Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Gaziantep'e kazandırdığı bu mükemmel sanat merkezini gezme fırsatı bulduk. Hakikaten yapımından tutun da ilerleyen zamanda yapılacak bütün etkinlikler için çok güzel bir mekan olmuş. Şehir merkezinde olması, ulaşımın kolay olması mutluluk verici. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Gaziantep; çok eski bir şehir. Dolayısıyla müzik ve sanatla ilgili örnek teşkil eden bir yer. Bu sanat merkezi de hem gençlere örnek olacak bir yer hem de geçmişten geleceğe bir aktarım mekanı olacak. Ben gerçekten çok etkilendim. Birçok şehir gezdim, bu kadar etkili bir yer görmedim. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ümit ediyorum ki bizler de burada güzel etkinlikler yaparak, Gaziantep halkının sanatla buluşmasını sağlayacağız. Ben tekrar başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"ŞSM'nin büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum"

Amaçlarının gençlere Türk müziğini sevdirmek olduğunu dile getiren Zeugma Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Akif Ciğerli, ŞSM'nin hedeflerine ulaşmalarına önemli bir katkı sunacağını kaydetti. Korosu Şefi Ciğerli, “Gaziantep'imize böylesine değerli bir hizmeti sunan Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nu canı yürekten tebrik ediyorum. ŞSM'de gerçekten çok şey düşünülmüş, çok incelikleri var. İnşallah Gaziantep'te Türk musikisinin ve diğer sanatsal branşlarda da tüm gelişmelere burada katkı sağlanır. Şehitkamil Sanat Merkezi'nin bir özelliği de gençlere göre tasarlanmış olması. Bizim de amacımız zaten Türk müziğini gençlere sevdirmek ve gençlere bu konuda hem çalışma bakımından hem de eğitim bakımından böylesine güzel alanları sunmak. Ben Şehitkamil Sanat Merkezi'nin büyük katkılar sağlayacağına şimdiden inanıyorum. Bu bakımdan Şehitkamil Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.