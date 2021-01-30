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Müzik seti çalan 2 hırsız yakalandı

Nizip’te arabanın ses sistemini çalan hırsızları güvenlik kamerası görüntüsünden tespit eden ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Nizip'te arabanın ses sistemini çalan hırsızları güvenlik kamerası görüntüsünden tespit eden ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü 11 Ocak'ta merkez Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir otomobilden ses sisteminin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden hırsızların kimliğini tespit eden ekipler çok sayıda suç kaydı bulunan A.K. ve C.O. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta çalınan ses sistemi de bulunarak sahibine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.K tutuklandı.

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