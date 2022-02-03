MÜZSAN 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Gaziantep'te düzenlediği sıra gecesi programıyla 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Programda konuşan Genel Başkan Ahmet Onurlu, "Şuanda bu alanda en çok üyeye sahip federasyon biziz” dedi.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN), 11'inci kuruluş yıl dönümünü Gaziantep'te kutladı. Federasyonun yıl dönümü Gaziantep'te özel bir otelde düzenlenen sıra gecesi programıyla kutlanırken, programa MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ile federasyon üyesi müzisyenler ve sanatçılar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan MÜZSAN Genel Başkanı Onurlu, yıllar önce çıktıkları yolculukta 11'inci yıla ulaştıklarını söyledi. Federasyonu müzisyen ve sanatçıların hakkını korumak için kurduklarını ifade eden Ahmet Onurlu, konuşmasında federasyonun yaptığı çalışmalara değindi.

“En çok üyeye sahip federasyon biziz”

Federasyonu kurdukları yıllarda müzisyen ve sanatçıların haklarını koruyan bir kurum göremediklerini aktaran Onurlu, “Meslek birlikleri odalar falan vardı ama onlar da oturdukları yerden iş yapıyorlardı. Sahaya çıkmamız gerektiğini gördüm. Gaziantep Sanatçılar Derneğini kurduk. Ardından 26 ilde örgütlenerek federasyonu kurduk. Şuanda bu alanda en çok üyeye sahip federasyon biziz” ifadelerini kullandı.

Federasyonu üyesi sanatçılar ile müzisyenler sıra gecesinde doyasıya eğlenirken, gecenin sonunda kuruluş yıldönümü pastası kesildi. Pastanın kesilmesinin ardından Federasyonun İl Başkanları ile Genel Başkan Onurlu gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.