Naci Topçuoğlu MYO'nun kalite belgesi yenilendi

TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş başkanlığında 3 kişilik uzman ekip ile gerçekleştirilen dış tetkik sonrası Yüksekokulun sahip olduğu belgenin devamına karar verilerek, belge yenileme onayı alındı. Kapanış toplantısı, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş'ın da katıldığı bir toplantı ile Rektörlük Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. Recep Yumrutaş, akademik birimler içerisinde Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile başlayan kalite belgelendirme çalışmalarının, üniversite bünyesindeki tüm birimlere yayıldığını belirterek, Gaziantep Üniversitesinin sürekli iyileşme vizyonu ile yoluna devam eden bir kurum olduğunu söyledi. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ise, kalite kavramının toplumsal standartların belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, eğitim hizmetlerinin toplumların gelişmişliği üzerinde büyük rolü bulunduğunu ve bu nedenle de eğitimde kalite kavramının vazgeçilmez bir detay olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bozkurt, bunun bir ekip çalışması sonucunda gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek, emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlara teşekkür etti. Görüşmeler esnasında konuşan TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş, Gaziantep Üniversitesine yönelik pozitif görüş ve önerilerini sunarak, kalite çalışmalarına verdiği önem ve destekten dolayı üniversite yönetimi başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile Kalite Güvence Birimi personellerine teşekkürlerini sundu.