Nadir görülen Ohvira sendromu kız Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile başvuran ve Ohvira sendromu tanısı konulan 12 yaşındaki küçük kız, gerçekleştirilen zor ve cerrahi tecrübe gerektiren bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan 12 yaşındaki Y.U, uzun süredir şiddetli kasık ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti yaşıyordu. Derdine çare bulmak için farklı hastanelere giden küçük kıza çikolata kisti teşhisi konulup, açık ameliyat olması gerektiği söylendi. Açık ameliyat olmak istemeyen Y.U, ailesi ile birlikte Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde, yaptığı başarılı operasyonlarla adını duyuran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir'e başvurdu. Yrd. Doç. Dr. Demir tarafından muayene edilen küçük kıza çekilen MR, yapılan tahliller ile ultrason tetkiki sonucunda dünyada nadir görülen ve tanı koymak için bile tecrübe gerektiren Ohvira sendromu (çift rahim anormalliği, tek taraflı böbrek yok, böbreğin olmadığı taraftaki rahimin kanının dışarı çıkmasını engelleyen vajendeperde) teşhisi konuldu. Y.U, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından histeroskopik cerrahi ile kızlık zarına zarar vermeden gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu zor ve cerrahi tecrübe gerektiren ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, operasyonla ilgili bilgi vererek, “Hastamız bize şiddetli kasık ağrısı şikayetiyle başvurdu. 2 aydır dayanılmaz kasık ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti bulunan hastamıza çikolata kisti teşhisi konulmuş.Aynı zamanda yüksek tansiyon sıkıntısı yaşıyorAncak, hastanemizde çekilen MR, yapılan tahliller ile ultrason tetkiki sonucunda hastamızın OHVİRA sendromu(çift rahim anormalliği, tek taraflı böbrek yok, böbreğin olmadığı taraftaki rahimin kanının dışarı çıkmasını engelleyen vajende perde var)tespit ettik.Üstten ultrason alttan ise histeroskopi ile hastamızın kızlık zarına zarar vermeden rahimlerinin birinin önünü kapatan perdeyi delip, burada biriken kanı boşaltarak, o bölgeye yeni bir kanal yaptık. Böylece hastamızı sağlığını kavuşturduk" dedi.

“Böbrek anomalisi olan hastalarda genelde rahim anomalisi de oluyor”

OHVİRA sendromunun dünyada çok nadir görülen bir hastalık olduğunu ve tanı koymak için bile tecrübe gerektirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir,”Sol böbreği bulunmayan hastamızın rahminin sol kısmında sıkıntı vardı. Böbrek anomalisi olan hastalarda genelde rahim anomalisi de oluyor. Bu nedenle böbrek anomalisi bulunan kızların takip edilmesi önemli. Bu hastalık kız çocuklarında adet görene kadar kendini belli etmiyor. Adet döneminde ise rahimde perde olduğu için boşaltılamayan kan,şiddetli ağrıya ve yüksek tansiyona neden oluyor. Bu hastalığın tanısını koymak tecrübe gerektiriyor.Tanı yanlış konulduğunda ise hastaya hiçbir faydası olmayan, yanlış ameliyat uygulanıyor. Nitekim bu hastamıza da kist teşhisi konulmuş. Biz tanıyı doğru koyarak çok basit bir operasyonla hastamızın hayat kalitesini artırdık. Hastamızın ağrısı kalmadı. Artık rahat bir adet dönemi yaşayacak ve yüksek tansiyon şikayeti de olmayacak” diye konuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla ağrıları dinen 12 yaşındaki Y.U,kendisini sağlığına kavuşturan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir'e teşekkür etti.