Nadir Hastalıklar için daire başkanlığı kuruldu

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Muhittin Taşdoğan'ın önerisi üzerine Sağlık Bakanlığı'nda Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kuruldu.

Milletvekili Ali Muhitttin Taşdoğan, nadir hastalıklara yakalanmış hastaların ve ailelerinin çektiği sıkıntıları TBMM'de gündemine getirerek, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon nadir hastalıklarla mücadele eden kişinin olduğunu hatırlatmıştı. Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, nadir hastalıklarla ilgili araştırma komisyonun da bulunduğunu belirterek, bu hastalıklarla ilgili daire başkanlığının kurulmasını önermişti.

Önerinin ardından Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili harekete geçerek Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı'nı kurarak faaliyete başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise daire başkanlığının ihtiyaç olduğunu ifade ederek, gösterilen duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Milletvekili Taşdoğan, nüfusun şüzde 8'ini etkileyen, 7 bin çeşit olduğu tahmin edilen nadir hastalıkların, hasta ve hasta yakınlarına büyük mağduriyetler yaşattığını hatırlatarak, bu hastalıkların ülke ekonomisine de yaklaşık olarak yıllık 2 milyar TL dışa bağımlı bir bütçe yükü getirdiğini kaydetti.

Nadir hastalıklara yakalanmış hastaların tanı, tedavi yöntemleri ve ilaca erişim takiplerinin yapılabilmesi, işlemlerin ivedi şekilde sonuçlandırılması için öneride bulundukları vurgulayan Taşdoğan, "Bizim önerimizle, Sağlık Bakanlığımız çatısı altında ve diğer bakanlıklarla işbirliği ve uyum içinde çalışacak, Daire Başkanlığının kurulması, önemli bir ihtiyaç giderildi. Çalışmalarımızın neticelenmesinden dolayı da memnuniyet duymaktayız. Bu sebeple Sağlık Bakanlığımıza ve daire bakanlığımızın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.