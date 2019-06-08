Nakliyat aracına tıka basa insan doldurup hayatlarını tehlikeye attı

Gaziantep'te trafikte seyreden tıka basa insan dolu şehiriçi nakliyat aracı, görenleri hayrete düşürdü.

Gaziantep'in işlek caddesinde ilerleyen şehiriçi nakliyat aracını gören sürücüler telefonlarına sarıldı. Tıka basa insanlarla dolduran araçta yer kalmadığı için 3 kişi de arkaya tutunarak yolculuk etti. Son derece tehlikeli olan durumu gören diğer sürücüler de telefonlarının kamerasıyla durumu kaydetti.