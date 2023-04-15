Namağlup şampiyon oldular

Gaziantep'te düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Şampiyonluğu müsabakalarında namağlup unvanla şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Şampiyonluk takımı kupasını aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından organize edilen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Şampiyonluğu müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Müsabakalarda ki bütün maçlarını farklı skorlarla kazanarak namağlup unvanla şampiyon olan takım Gaziantep'i Mersin'de gerçekleştirilecek olan Küçük Erkek Basketbol grup müsabakalarında temsil edecek. Elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Öğrencilerimizi, bizlere destek veren ailelerimizi ve başarıda büyük emekleri geçen antrenörlerimizi tebrik eder grup müsabakalarında başarılarının devamını dileriz” dedi.