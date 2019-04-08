“Nar Atölyesi” eğitimleri başladı

Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ‘Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor' projesi kapsamında Nar Atölyesi'nde çalışacak olan Oğuzelili kadınlar eğitime başladı.

“Projemizin omurgasını sizler oluşturacaksınız”

Oğuzeli Belediyesi Meclis Salonunda projede yer alacak ve sonrasında istihdam edilecek kadınlarla bir araya gelen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Projemizin son aşamasına geldik. Atölyemize Nar Taneleme ve Nar Suyu Sıkma (PRES) Makineleri kuruldu. Siz kıymetli hanım kardeşlerimiz gördükleri eğitimler ile en kısa zamanda üretime başlayacağız. Sizlerin sayesinde ilçemizin simgesi olan narın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bu proje ile esas amacımız ilçemizin ve bu işin içinde olacak kadınlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak. Nar bizim özel bir ürünümüz. Dolayısıyla bunu korumamız lazım. Maalesef ekonomik karşılığını göremediği için ilçemizde nar üretiminden başka ürünlere geçişler başladı. Bunun sebebi nar ile ilgili ürünlerimizi çoğaltıp çeşitlendiremediğimiz ve sanayileştiremediğimizden kaynaklanıyor. Bizler nardan elde ettiğimiz ürünleri olabildiğince çoğalttığımız takdirde hem vatandaşımızın cebine giren para artacak hem de nar üretimimiz artacak. Ürünlerimizi olabildiğince çeşitlendireceğiz. Nar Pekmezi yapacağız, meyve suyu yapacağız, kolonya yapacağız. Çekirdeğinden kabuğundan nasıl faydalanabiliriz bunları araştırıp uygulamaya geçeceğiz. İnşallah sizlerde bu projenin bir parçası olacaksınız. Bu projemizin hayırlı olmasını diliyor sizlere de başarılar diliyorum” diye konuştu.