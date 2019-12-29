Nar ilçesi Oğuzeli'nde ilk kez narlı ekmek yapıldı

Türkiye'nin en çok nar yetiştirilen ilçelerinden biri olan Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Nar Atölyesi'nde “Oğuzeli Hanım Elleri” projesi kapsamında ilk kez narlı ekmek yapıldı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Oğuzeli Hanım Elleri” projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın gayretleri ve Yazar, Ekmek Ustası, Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman destekleriyle ilçede ilk kez narlı ekmek, kek, pasta ve envai çeşit ürün yapıldı. Yapılan çalışmalarla nar ilçesi Oğuzeli'nde nar tekrar hayat buldu.

İlçede yapılan Nar Sofrası Nar-ı Aşk Sohbetleri programı ile kez görücüye çıkan narlı ekmekler, kekler, pastalar ve diğer ürünler büyük beğeni topladı. Hanım Eller Projesi kapsamındaki programa Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Yazar, Ekmek Ustası ve Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe protokolü ile diğer vatandaşlar katıldı.

"Nardan değişik ürünler nasıl çıkarabiliriz diye çalıştık"

Yapılan çalışmalar ve Hanım Eller Projesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Oğuzeli Hanım Eller Projesi ile ilçemizin en önemli ürünlerinden biri olan nardan değişik ürünler nasıl çıkarabiliriz diye çok çalıştık. Bu kapsamda narlı ekmek, kek, pasta nasıl olur diye düşündük ve bu yönde çalışma yaptık. Bunun sonucunda da güzel sonuçlar aldık. Bu konuda kendi alanında uzman olan Mine Ataman hanım da bize öncülük etti. Gerçekten narın nasıl değişik şekillere büründüğünü, nar katkılı ne gibi değişik ve güzel ürünler yapılabileceğini görmüş olduk. Bu proje ile narı daha değişik şekilde ve alanlarda tüketebileceğimizi de ispat etmiş olduk. Yani burada nar üzerine adeta bir inavasyon çalışması yapmış olduk” dedi.

"Nar, Oğuzeli'nde yeniden hayat buldu"

Yazar, Ekmek Ustası, Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman ise narın Oğuzeli'nde tekrar hayat bulduğunu belirterek, “Nar tarih boyunca dünyanın pek çok yerinde şifacı olarak bilinen, pek çok rahatsızlığa iyi gelen bir meyve. Tarihin çok eski dönemlerine baktığımız zaman bazı medeniyetler narlı ekmek yapmış, bazıları narı yemeklerine koymuş zaten. Özellikle Selçuklu'da, Osmanlı'da nar çok kullanılmış. O yüzden biz de tarihten gelen bu süreci yeniden canlandırmaya çalıştık. Oğuzeli'nde ilk kez narlı ekmek yapıp yiyerek narın büyüsüne kapıldık. Nar, Oğuzeli'nde yeniden hayata tutundu, Hanım Elleri ile can buldu. Umuyorum ki bugünden sonra sadece Türkiye değil dünya da Oğuzeli narını konuşuyor olacak” ifadelerini kullandı.

"Narı pek çok alanda kullanmak için çalışacağız"

Yapılan proje ile narın farklı ürünlerde kullanıldığını ve inovatif bir çalışma içerisinde olduklarını da aktaran Mine Ataman, “Yani biz burada narı bir inovasyona sokarak Hanım Eller Projesi ile pek çok tarlada sökülmek üzere olan narlara can vermiş olduk. Bu yoldaki inovatif çalışmalarımız da devam edecek. Narı kozmetikten, sağlık ürünlerine kadar bir çok noktada nasıl kullanabiliriz diye çalışacağız. Ayrıca narı gastronomik bir değer olarak da nasıl kullanabiliriz diye çalışmalar yapacağız. Ben bu konuda bize destek olan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.