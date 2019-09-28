Nar ve Kurutmalık Festivali, nar hasadı ile başladı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bu yıl 11. Kez düzenlenen ‘Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali', ilçede yapılan nar hasadı ile başladı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen 11.Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali ilçedeki nar bahçelerinde yapılan nar hasadı ile başladı. Nar hasadına Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç da bizzat katılarak nar hasadı yaptı. Nar hasadının ardından açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, “Bu yıl 11. Kez düzenlemiş olduğumu Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali'ni nar hasadı ile başlattık. Hasadı yapılan narlarımız toplanarak jüri tarafından en iyi narlarımız ve yetiştiricilerimiz de ödüllendirilecek. Aynı şekilde en iyi kurutmalıklarda yetiştiricilerimizden birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödüllerini vereceğiz. Bu sayede de üreticilerimiz daha iyi ürün yetiştirmeleri için teşvik etmiş olacağız. Akşam festivalimiz kapsamında gerçekleşecek olan konserlerimiz öncesinde de dereceye giren çiftçilerimize ödüllerimiz takdim etmiş olacağız” diye konuştu.

Nar hasadı yapılmasıyla başlayan Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesinde gerçekleşecek olan kortej yürüyüşü ile devam edecek. Festival kapsamında ilçede ünlü sanatçıların katılımıyla çeşitli konserler ve Türkiye genelinden güreşçilerin katılımıyla Aba Güreşi müsabakaları da yapılacak.