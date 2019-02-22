Narkotik köpeği 55 kilogram esrar buldu

Gaziantep'te şüpheli bir araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapan polis ekipleri 55 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'e yüklü miktarda esrar geleceği ihbarı alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Nizip yolu üzerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın kasa kısmına gizlenmiş 28 paket halinde 55 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alındı.