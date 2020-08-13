İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Natiia Pantsulaila'da yuvada kaldı

İç ve transferde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALGSPOR 2020-2021 Sezonu ve UEFA Şampiyonlar ligi için bomba transferine devam ediyor.


Sarı-Gri'li takımın başarılı oyuncusu ve kaptanı olan Natiia Pantsulaila ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Natiia, yeni sezonda da Gaziantep ALGSPOR 'da kalmayı tercih etti. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak olmanın heyecanını yaşayan Pantsulaia, kendisine bu fırsatı veren kulüp başkanı Ali Gözcü ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.