NATO'dan Gaziantep'e sahra hastanesi

NATO, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sahra hastanesi kurulumuna başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'in Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü geçici bir hastane kurulması için yetkililerle temasa geçti. Yapılan görüşmelerin ardından NATO, ilçeye geçici bir sahra hastanesi kurmaya başladı.

NATO tarafından kurulumu yapılan sahra hastanesinde incelemelerde bulunan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hastanenin bir kaç güne kurulumunun biteceğini ve hafta sonuna doğru da hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi. Tiryaki, Sahra Hastanesi'nin 2 tane poliklinik alanı, bir tane acil servis alanı, eczanesi, laboratuvarı, röntgeni, depoları ve arka tarafta müşahede yataklarıyla birlikte hizmet vermeye başlayacağının altını çizdi.

“Depremlerde ilçe hastanemiz kullanılamaz hale geldi”

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ilçe hastanesinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Tiryaki, “Oğuzeli ilçemizde NATO tarafından gönderilmiş olan sahra hastanemizin kurulumu gerçekleştiriliyor. Oğuzeli Devlet Hastanemiz 6 Şubattaki depremlerden hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti. Bundan dolayı hastanemizi yakın bir okula taşıyarak orada hizmet vermeye başlamıştık. O dönemde Japonya'dan gelen bir ekip kurulan sahra hastanesiyle bize destek vermişlerdi. Onların görev süreleri dolup ayrılınca yeniden bir hastane ihtiyacımız söz konusu oldu” dedi.

“Sahra hastanesi şuanda NATO tarafından kuruluyor”

Tiryaki, “Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda NATO'dan şuan arkamda görmüş olduğumuz sahra hastanesi ilimize tahsis edildi. Bu Sahra Hastanesi şuanda NATO tarafından kuruluyor. Çarşambaya kadar kurulumu bitecek, cuma günü içine yerleşip hizmet vermeye başlayacağız. Hastanemiz şuanda 2 tane poliklinik alanı bir tane acil servis alanı onun dışında eczanesi laboratuvarı, röntgeni, depoları ve arka tarafta müşahede yataklarıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak. Hemen yan tarafta zaten kendi hastanemiz var oradan da bir takım hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu şekilde Oğuzeli ilçemizin sağlık hizmetini uzun bir süreçte vereceğini düşünüyoruz. Şuanda bize ilk etapta burasını 6 aylığına tahsis edileceğini söylediler. İhtiyaç durumunda bize uzatılabileceği ifade edildi" ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımız 50 yataklı Acil Durum Hastanesi için çalışıyor”

Tiryaki ilçeye 50 yataklı bir Acil Durum Hastanesi için bakanlığın çalışmalarının sürdürdüğünü de belirterek, “Sağlık hizmetimizin durumuna göre bunu değerlendireceğiz. Bakanlığımız da şuan bir takım ihaleler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Acil Durum Hastanesi'nin yapılması konusunda bir ihaledir. Gerçekleşirse önümüzdeki 3-4 ay içerisinde hızlı bir şekilde Oğuzeli'mize bir tane 50 yataklı Acil Durum Hastanesi kazandırmış olacağız” diye konuştu.