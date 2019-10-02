NCR Ankas'a sağlık sponsoru oldu

Nacar “Sporun Kalkınması İçin Bizde Taşın Altına Elimizi Koyuyoruz”

Gaziantep Ankasspor'un sağlığı artık bize emanet diyen Özel MCR Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nacar, “Biz Gaziantep'in sağlığına uzun yıllar hizmet ediyoruz. Bu şehrin değerlerini yakından takip ediyoruz. Gaziantep Ankasspor Kulübü geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi başarılı bir şekilde tamamladı ve bu sezona da iyi sonuçlar alarak giriş yaptı. Gaziantep'te sporun kalkınması için bizde taşın altına elimizi koyuyoruz. Gaziantep Ankasspor'un bütün takımlarına 2019 - 2020 sezonu boyunca sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

"Manevi Destek Oluştu"

Gaziantep Ankasspor Kulübü Başkanı Alaettin Atalar, Özel NCR Hastanesi'nin sağladığı sağlık sponsorluğu için teşekkür ederken, "Bu şehirde önemli hizmetler veren ve bir çok hastayı sağlığına kavuşturan bir hastanenin kulübümüzün ve oyuncularımızın öncelikle sağlığını düşünmesi bizi çok mutlu etti. Burada bize maddi destekten ziyade manevi bir destek oluştu. Umarım bu şehrin tüm dinamikleri bize olan desteklerini bu sezonda da sürdürecektir. Biz Gaziantep Ankasspor Kulübü'nün, değerinin daha artması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.