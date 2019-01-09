NCR Sağlık grubundan Vali Gül'e ziyaret

Dr. Ahmet Neccar başkanlığındaki heyet Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Mehmet Cemil Neccar, Tıbbi Direktör Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Selahattin Vural ve NCR İnternational Hospital Başhekim Yardımcısı Dr. Serdar Tekçe hazır bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Neccar, Vali Gül'e hastanenin faaliyetleri, işleyişi ve 2019 yılındaki hedefleri konusunda bilgi verdi.

Gaziantep ve bölgede sağlık alanında etkili ve kalite bir hizmet sunmak amacı ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Neccar, yeni görevinde Vali Gül'e başarı dileklerini iletti.