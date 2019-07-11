Nesilden nesile satranç

“Hamleni Yap” projesi ile bugüne kadar binlerce kişiye satranç branşını sevdirerek öğreten Şehitkamil Belediyesi, yaz döneminde de akıllı hamlelerin sahiplerini misafir etmeye devam ediyor. Yıl boyunca 4 dönem halinde 800'ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü merkezde yalnızca minikler ve gençler değil, sporcu öğrencilerin anne ve babaları, öğretmenleri ve onlara spor okulları esnasında büyük keyifle eşlik eden dede ve nineleri de satranç öğreniyor.

Çocukların bir spora yatkınlığının gelecekteki başarılarına büyük katkı sağladığı düşüncesiyle 6 yaşından itibaren Sürekli Satranç Eğitim Merkezinin kapılarını 4 mevsim boyunca miniklere açan Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde düzenlenen turnuvalar, antrenör ve hakem eğitimleri ve branşa özgü şenliklerle satranç branşının gelişmesine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Branşın yaygınlaşması için desteklerimiz devam ediyor

Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde eğitim gören miniklerin çalışmasını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hamleni Yap” projesi kapsamında spor okulu çalışmalarına katılan öğrencilere satranç seti armağan etti. Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, “Satrançla ilgilenen kişiler bilgi, güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyor, zamanı daha verimli kullanıyor ve problem çözme noktasında daha doğru kararlar verebiliyorlar. Tüm bunlar satranç branşının yararlı etkilerinden bazıları. Özellikle erken yaşlarda çocuklarımızın satrançla tanışmaları onlara yaşamları boyunca birçok konuda fayda sağlıyor. Bu nedenle Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde 6 yaşından itibaren öğrencilerimizi çalışmalara dahil ediyoruz. Yıl içerisinde 4 farklı grup halinde 800'ün üzerinde kursiyer eğitimlere katılıyor. Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde öğrencilerimizin yanı sıra değerli öğretmenlerimize de eğitimler veriyoruz. Böylelikle okullarımızda satranç branşının yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Sınıflarımızda minikler ve gençlerimiz, serbest etkinlik alanında ise anneler, babalar, dedeler, nineler satrançla ilgileniyor. Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz ‘Hamleni Yap' projesi ile branşın gelişmesi adına desteklerimizi sürdürüyoruz. Tüm yaş gruplarına hitap eden bu spor dalıyla daha fazla sayıda öğrencimizin buluşturulması adına katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.