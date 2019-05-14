Nesli tehlikede olan peçeli baykuş yaralı halde bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami minaresinde yaralı halde ve nesli tehlikede olan olan peçeli baykuş bulundu. Cami imamının haber vermesi üzerine yaralı hayvan koruma altına alındı.

Gaziantep İslahiye ilçesi Atataürk Mahallesi'ndeki Hacı Ali Öztürk Camisi'nin minaresinde, nesli tükenme tehlikesi bulunan ve ender görülen peçeli baykuş, yaralı halde bulundu. Yaralı baykuşu görünce hayvanseverlerden yardım isteyen İmam Hasan Demirel ve cemaat, yaralı hayvanı bir kutuya koyarak minareden aşağıya indirdi. Kanadından yaralı olması nedeniyle uçamayan hayvan, hayvanseverlerin devreye girmesi ile birlikte Doğayı Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Peçeli baykuş türünü ilk kez bölgede gördüğünü belirten İmam Hasan demirel, "Sabah mukaveleye geldiğimizde minarede yaralı bir kuş gördük. Namaz sonrası cami cemaatinin de yardımıyla kuşu minareden alarak, aşağıya indirdik. Yüce Allah'ın vermiş olduğu bir güzelliğe sahip ama bu kuş türü, bu bölgeye ait değil sanırım ilk kez gördüm, buralarda bu kuşu" dedi.

Hayvanlara şiddete tepki

İmam Hasan Demirel her canlının bir görevi olduğu gibi bu kuşun da insanlık yararına bir görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu kuşunda mutlaka insanlığa bir yararı vardır. Onlar da canlı. İnsanlara olduğu gibi hayvanlara yada diğer canlılara da şiddet uygulayan cezalandırılır. Bizler tabiatı korumalıyız. Dünyamız insanlığın elinde yok olup giderken, zarar verdiğimiz, şiddet gösterdiğimiz hayvanlar ise doğanın dengesini korumaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Yaralı hayvanın veterinerler tarafından yapılan ilk kontrollerinde kurşunla kanadından vurulduğu belirlendi. Baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.