Nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mısır tarlalarına saldıran domuzlardan korunmak için kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan düştü.

Gaziantep'in Nizip ilçesi adaklı (Keret) köyünde mısır mevsimi olması nedeniyle sürü halindeki domuzlardan korunmak için köylüler tuzak kurdu. Kurulan tuzağa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlar düştü. Hayvanı gören köylüler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Sırtlan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerce koruma altına alındı.