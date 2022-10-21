Nevruz kutlamalarında terör propagandasına 8 gözaltı

Gaziantep'te Nevruz kutlamalarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep'te 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 2 adet tüfek, 1 adet tabanca, 64 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirilen şahısların, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.