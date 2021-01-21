Nişastadan poşet yaptılar

Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasında Naksan Plastik'in nişastadan ürettiği kargo zarfı, yetkinlik ödülü aldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF-Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından akredite edilerek yetkinliği tanınmış bir yarışma olan Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasına Naksan Plastik nişastadan ürettiği kargo zarfı ile katıldı. Rekor bir başvurunun yapıldığı yarışmada 278 ambalaj 13 farklı kategoride değerlendirildi ve yarışmada dereceye giren 134 ambalaj belli oldu. Yarışmada Naksan Plastik doğada yüzde 100 çözülebilen “Kompost Balonlu Kargo Zarfı” ürünü ile yetkinlik ödülü almaya hak kazandı.

Kompost ambalaj

petrol türevi hammadde kullanılmadan yüzde 100 doğada çözünebilen mikroorganizmalar tarafından yenilen mısır, patates gibi ürünlerin nişastaları baz alınarak kullanılan doğa dostu ambalajlardır. Naksan Plastik, Nakcompost ürünlerini Tüv Austria tarafından Avrupa'da ve BPI tarafından Kuzey Amerika'da geçerli olan "Ok Compost Home" ve "INdustrial" sertifikalarına uygun bir şekilde üretiyor.