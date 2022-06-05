Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, Nizip Çayı'na deşarj edilen evsel ve sanayi atıklarını bir arada arıtacak 250 bin kişi kapasiteli Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımının yüzde 40'ı tamamlandı.

Tesis, Avrupa Birliği müktesebatına uygun, azot ve fosfor giderimi olan, gelişmiş teknolojik arıtma yaparak Başpınar bölgesinden başlayıp Nizip ilçesinin içinden geçerek Hancağız Barajı'na kadar uzanan Nizip Çayı'nı kirleten Gaziantep ve Nizip Organize Sanayi bölgelerinden kaynaklı atıkların arıtımı yapılacak.

Arıtma tarımda verimi arttıracak

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılan çalışma tamamlandığında Nizip Çayı temiz akacak, Hancağız Barajı'ndaki kirliliğin önüne geçilecek. Arıtmayla birlikte temiz suyla tarımda sulama sorununu çözülerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verim artacak.

155 milyonluk proje, 2023 yılı şubat ayında tamamlanacak

155 milyon TL yatırıma sahip 36 bin metrekare alana kurulan Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile ortak çalışılarak sağlandı. Tesisin, 2023 yılının şubat ayında tamamlanarak su verimine başlanması planlanıyor.

Projede gelinen son durumu ve yürütülen çalışmaları incelemek amacıyla Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberlerindeki teknik ekip, inşaat alanında incelemede bulundu.

“Doğayı ve insanı koruyan bir modeli bu tesisle hayata geçirmiş oluyoruz”

Tesis inşaat alanında incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Nizip'in sanayisinin devamı, insana ve çevreye saygılı büyümeyi devam ettirebilmek için tesisin önemine vurgu yaparak, “Gaziantep ‘Yeşil Şehir', Nizip ‘Yeşil Nizip'. Nizip'te bir taraftan zeytincilik ve fıstık üretimi devam ediyor, yeni sanayi bölgeleri konuşuluyor. Çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı. 3 yıl önce Abdülhamit Gül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başkanlığında Nizip Çayı ile ilgili kim ne yapacak onu çalıştık. Bu akış şemasında Büyükşehir olarak görevimizi aldık, bunu tamamlamış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hissediyoruz. Tamamlandığında hem Hancağız Barajı'nı koruyan, Nizip Çayı'nı temizleyen hem de bundan sonra Nizip'in sanayisi gelişecek. En önemlisi ise ‘Yeşil Sanayi', ‘Yeşil Kalkınma' dediğimiz, bütün dünyanın konuştuğu balıkları öldürmeyen, ağaçları kurutmayan, insanları hastalandırmayan bir modeli bu tesisle hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

“Proje, Nizip Çayı ve Hancağız Barajı kirliliğini geride bir anı olarak bırakacak”

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise projenin, ilçenin yıllardır süren ön önemli sorunlarından biri olan Hancağız Barajı'nın kirliliğine son vereceğine dikkat çekerek, “Özellikle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden deşarj edilen atık suyun bölgedeki tarımsal faaliyetleri engellemesi, hayvancılığa büyük bir darbe vurması ve bölgemiz için önem arz eden tarımsal sulamada cazibe sulama olarak kullanılan Hancağız Barajı'nda kirlilik oranının yükselmesiyle birlikte tarımda ciddi bir sıkıntı baş göstermişti. Bunun son bulması için yoğun bir gayret gösterdik. Başta özellikle Fatma Şahin'in başkanlığında Ankara'da bu konuda birçok temasta bulunduk. Bu tesisle Hancağız Barajı'nda kirliliğin bitmesiyle bölgede tarımsal sulama rahatlamış olacak. İlçe merkezi içinden geçen Nizip Çayı'nda temiz suyun akması sağlanacak. Bu projeyle bölge çiftçisi, tarımsal alan ve hayvancılıkta eski günlere dönülecek. Yeşil bir çevrenin oluşumu sağlanacak. Proje, Nizip Çayı ve Hancağız Barajı kirliliğini geride bir anı olarak bırakacak” diye konuştu.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de çalışmanın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.