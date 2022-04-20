Nizip polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'in Nizip İlçesinde polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir iş yerinde yapılan aramada, 6 bin litre kaçak akaryakıt, 25 adet plastik fiber tank, 2 adet santrifüj ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.