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Nizip'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’in nizip ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in nizip ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı.


Nizip'te 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Fırat anaokulunu öğrencileri sıfır atık sergisi düzenlenirken, Mağruf Mağrufoğlu İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencileri ise, işaret dili ile gösteri yaptı. Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan atık materyal ve çöplerden hazırlanan sergide, minik ellerin hazırladığı geri dönüşüm kutuları, kumbaralar, müzik aletleri, hayvan origamileri ilgi gördü. Nizip Mağruf Mağrufoğlu İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencileri ise işaret dili ile sevgi kardeşliğini anlatan gösteri hazırladı. öğrencilerin özellikle öğretmenlerine karşı ısrarcı olarak, engelli arkadaşlarının eğlenmesi için böyle bir gösteri hazırladıkları öğrenildi.


Öğrencilerin duyarlı davranışı ve gösterisi büyük alkış aldı.

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