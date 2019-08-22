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Nizip'te 29 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Gaziantep’in Nizip ilçesinde üzerleri aranan 2 şüpheliden 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerleri aranan 2 şüpheliden 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üzerlerinden uyuşturucu hap çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Nizip ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.B.R. ve M.A.V.'yi şüphe üzerine durdurup üzerlerini aradı. Aramada, şüphelilerin üzerinde 29 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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